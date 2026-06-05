Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Даниил Сероух, выступавший ранее за "Сочи", подписал соглашение с нижегородским "Торпедо", рассчитанное на два года.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нападающий Даниил Сероух перешел в нижегородское "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 28-летним игроком, выступавшим ранее в лиге за "Сочи", рассчитано на два года.
Сероух в последних двух сезонах становился лучшим снайпером сочинцев в регулярном чемпионате, забросив 18 и 12 шайб соответственно. В сезоне-2025/26 он поделил с Матвеем Гуськовым звание лучшего бомбардира клуба (32 очка; 12 голов + 20 передач). Всего на его счету в КХЛ 80 (37+43) очков в 158 играх.
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