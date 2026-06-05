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Сероух перешел в нижегородское "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Хоккей
 
13:26 05.06.2026 (обновлено: 13:34 05.06.2026)
Сероух перешел в нижегородское "Торпедо"

Лучший снайпер "Сочи" последних двух сезонов Сероух стал хоккеистом "Торпедо"

© Фото : Пресс-служба ХК "Сочи"Хоккеист "Сочи" Даниил Сероух (слева) празднует гол в матче КХЛ
Хоккеист Сочи Даниил Сероух (слева) празднует гол в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Сочи"
Хоккеист "Сочи" Даниил Сероух (слева) празднует гол в матче КХЛ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Даниил Сероух, выступавший ранее за "Сочи", подписал соглашение с нижегородским "Торпедо", рассчитанное на два года.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нападающий Даниил Сероух перешел в нижегородское "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 28-летним игроком, выступавшим ранее в лиге за "Сочи", рассчитано на два года.
Сероух в последних двух сезонах становился лучшим снайпером сочинцев в регулярном чемпионате, забросив 18 и 12 шайб соответственно. В сезоне-2025/26 он поделил с Матвеем Гуськовым звание лучшего бомбардира клуба (32 очка; 12 голов + 20 передач). Всего на его счету в КХЛ 80 (37+43) очков в 158 играх.
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