Серена Уильямс сыграет на турнире WTA 500 в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в травяном турнире WTA 500 в Берлине, который пройдет с 13 по 21 июня.
- Ранее стало известно, что Уильямс, которая не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года, сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне в парном разряде.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс примет участие на травяном турнире WTA 500 в Берлине, сообщается в аккаунте соревнования в соцсети X.
"Теннисная икона возвращается! Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать саму легенду Серену Уильямс на нашем травяном корте!" - говорится в заявлении турнира.
Уильямс 44 года, она является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.