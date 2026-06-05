Рейтинг@Mail.ru
Серена Уильямс сыграет на турнире WTA 500 в Берлине - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:08 05.06.2026 (обновлено: 16:11 05.06.2026)
Серена Уильямс сыграет на турнире WTA 500 в Берлине

"Теннисная икона возвращается": Серена Уильямс выступит на турнире в Берлине

© Фото : сайт US OpenСерена Уильямс
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : сайт US Open
Серена Уильямс. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в травяном турнире WTA 500 в Берлине, который пройдет с 13 по 21 июня.
  • Ранее стало известно, что Уильямс, которая не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года, сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне в парном разряде.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс примет участие на травяном турнире WTA 500 в Берлине, сообщается в аккаунте соревнования в соцсети X.
Турнир пройдет с 13 по 21 июня. В заявлении не уточняется, выступит ли спортсменка в одиночном или парном разряде. Ранее 1 июня также стало известно, что Уильямс сыграет на турнире WTA 500 в Лондоне в парном разряде. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.
"Теннисная икона возвращается! Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать саму легенду Серену Уильямс на нашем травяном корте!" - говорится в заявлении турнира.
Уильямс 44 года, она является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Я обожаю Мирру": Кырстя назвала Андрееву благословением для тенниса
2 июня, 16:29
 
ТеннисСпортБерлин (город)ЛондонСШАЖенская теннисная ассоциация (WTA)Серена Уильямс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Буркина-Фасо
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Зверев
    5263
    7636
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
    0
    0
  • Баскетбол
    2-я четверть
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    48
    44
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала