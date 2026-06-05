Серена Уильямс сыграет на турнире WTA 500 в Берлине

Уильямс 44 года, она является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.