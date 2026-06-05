Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил, что намеки Рафаэла ван дер Варта на использование допинга игроками сборной России на чемпионате Европы 2008 года беспочвенны.
- Сборная России на Евро-2008 завоевала бронзовые медали, в четвертьфинале обыграв сборную Нидерландов.
- Семин подчеркнул, что советские и российские футболисты всегда превосходили соперников в физической подготовке, а не за счет допинга.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Советские и российские футболисты всегда в физическом плане превосходили своих оппонентов, поэтому намеки нидерландца Рафаэла ван дер Варта на использование допинга игроками сборной России на чемпионате Европы 2008 года являются беспочвенными, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
"Советские и российские футболисты всегда превосходили всех в плане физических кондиций. Поэтому голландцам и казалось, что этого победного результата можно было добиться на каком-то допинге или еще на чем-то. Но в тот период россияне просто физически всех превосходили. Если у нас не хватало техники, то нашим большим плюсом была физическая подготовка. Мы тренировались и бегали больше, чем остальные. И поэтому слова ван дер Варта не имеют под собой никаких оснований. Никогда раньше к нам по этому поводу не возникало никаких претензий", - сказал Семин.