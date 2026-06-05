Семин опроверг намеки ван дер Варта о допинге в сборной России

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Советские и российские футболисты всегда в физическом плане превосходили своих оппонентов, поэтому намеки нидерландца Рафаэла ван дер Варта на использование допинга игроками сборной России на чемпионате Европы 2008 года являются беспочвенными, заявил РИА Новости бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.