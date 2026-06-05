"Сбер" трансформирует закупочные процессы с помощью ИИ-агентов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Сбер" последовательно внедряет технологии искусственного интеллекта в процессы бизнес-планирования, закупок и казначейства, сообщил заместитель председателя правления финансовой организации Тарас Скворцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что банк проводит реинжиниринг этих процессов, направленный на упрощение клиентского пути, сокращение количества участников процессов и создание единой цифровой цепочки "планирование — закупка — оплата". Процессы автоматизируются и дополняются ИИ-агентами, способными выполнять значительную часть операций автономно.

Одним из решений стал ИИ-агент для сотрудников — инициаторов закупочных потребностей. Он помогает автоматически формировать документы, проверять наличие бюджета и определять источники финансирования. Благодаря этому время подготовки заявки на закупку сокращается в среднем в 12 раз: с 60 до пяти минут.

"Сбер" также внедряет ИИ-агентов для экспертизы конкурсной документации. Они формируют экспертные заключения для конкурсных комиссий, анализируют цены по действующим договорам банка и рыночным предложениям. Такие инструменты позволят обрабатывать более 10 тысяч вопросов по конкурсным процедурам ежегодно, охватывая закупки общим объемом около 600 миллиардов рублей.

Еще одно направление — автономные закупки стоимостью до 500 тысяч рублей. ИИ-агенты сопровождают весь процесс: от формирования заявки и проверки бюджета до подготовки полного комплекта закупочной документации. Потенциальный объем таких закупок превышает 5 тысяч процедур в год.

Сейчас ряд таких ИИ-решений используется в пилотном режиме и на ограниченном контуре для дообучения моделей и настройки бизнес-логики. "Сбер" планирует последовательно расширять их применение и увеличивать охват процессов в течение ближайшего года.

В перспективе отдельные ИИ-агенты будут объединены в мультиагентные системы, а для типовых массовых закупок появятся автономные цифровые комиссии, способные самостоятельно принимать решения о проведении закупочных процедур.

"Мы переходим от простой автоматизации к созданию цифровых процессов нового поколения, в которых искусственный интеллект становится полноценным участником бизнес-процессов. ИИ-агенты помогают сотрудникам принимать решения, формировать документы, контролировать бюджет и сопровождать закупки на всех этапах. Уже сейчас отдельные ИИ-решения позволяют сократить время выполнения операций более чем в 10 раз, а в перспективе мультиагентные системы обеспечат практически бесшовный процесс закупки: от формирования потребности до оплаты. Наша цель — сделать внутренние сервисы такими же удобными, быстрыми и незаметными для пользователя, как наши лучшие цифровые продукты для клиентов", — приводит пресс-служба Сбербанка слова Скворцова.