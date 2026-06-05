Путин рассказал о переезде РЖД из Москвы в регионы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что решения о переезде компаний группы РЖД из Москвы в регионы находятся в финальной стадии.
- Переезд крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы должен разгрузить столицу и помочь развитию бизнеса в субъектах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Решения о переезде из Москвы в регионы по компаниям группы РЖД находятся в финальной стадии, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Он напомнил про договоренности о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места.
"В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию "Русгидро" и банк ПСБ. Принято соответствующее решение в Объединенной двигателестроительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства", - сказал Путин в пятницу.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.