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Путин рассказал о переезде РЖД из Москвы в регионы - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:50 05.06.2026
Путин рассказал о переезде РЖД из Москвы в регионы

Путин: решения о переезде в регионы по компаниям группы РЖД в финальной стадии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что решения о переезде компаний группы РЖД из Москвы в регионы находятся в финальной стадии.
  • Переезд крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы должен разгрузить столицу и помочь развитию бизнеса в субъектах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Решения о переезде из Москвы в регионы по компаниям группы РЖД находятся в финальной стадии, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Он напомнил про договоренности о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места.
"В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию "Русгидро" и банк ПСБ. Принято соответствующее решение в Объединенной двигателестроительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства", - сказал Путин в пятницу.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026МоскваРоссияВладимир ПутинРЖДРусГидроОбъединенная двигателестроительная корпорация
 
 
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