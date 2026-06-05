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Глава ФСЭГ рассказал, сколько продлится восстановление газового рынка - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:11 05.06.2026 (обновлено: 10:34 05.06.2026)
Глава ФСЭГ рассказал, сколько продлится восстановление газового рынка

Мшелбила: чем дольше закрыт Ормуз, тем дольше потом восстанавливаться рынку газа

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Филип Мшелбила заявил, что неизвестно, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива.
  • Мшелбила подчеркнул, что чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никто не знает, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива, но чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление, заявил РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила на полях ПМЭФ.
"Никто не знает. Абсолютно никто не знает. Во-первых, мы даже не знаем, когда откроется Ормузский пролив. А когда это произойдет, в игру вступит так много факторов, которые определят восстановление и возвращение к нормальной жизни, что предсказать это сложно. Но одно я могу сказать наверняка: чем дольше Ормузский пролив останется закрытым, тем дольше и сложнее будет глобальная ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько понадобится времени на восстановление газового рынка, если Ормузский пролив откроется.
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Генсек ФСЭГ отметил, что, даже если Ормузский пролив откроется сегодня, неизвестно, будет ли эта разблокировка беспрепятственной или с условиями.
"Как быстро судоходство в проливе сможет вернуться к нормальному режиму? Конечно, необходимо нарастить производство в Персидском заливе, как в Катаре, так и в ОАЭ. Как быстро это произойдет? Мы также знаем, что некоторые объекты были повреждены во время конфликта. Но как быстро они будут отремонтированы и снова введены в эксплуатацию?" - сказал он.
Мшелбила подчеркнул, что сейчас есть дополнительные поставки из других стран, например, Северной Америки. Но непонятно, могут ли они компенсировать дефицит и как быстро.
"Таким образом, все эти факторы играют свою роль, и также важно, как быстро цены начнут стабилизироваться до такой степени, что некоторые страны, перешедшие с природного газа на уголь и другие ресурсы, смогут вернуться к природному газу, поскольку они чувствительны к ценам", - заключил генсек ФСЭГ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026Ормузский проливЭкономика
 
 
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