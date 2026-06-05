Глава ФСЭГ рассказал, сколько продлится восстановление газового рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Филип Мшелбила заявил, что неизвестно, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива.
- Мшелбила подчеркнул, что чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никто не знает, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива, но чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление, заявил РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила на полях ПМЭФ.
"Никто не знает. Абсолютно никто не знает. Во-первых, мы даже не знаем, когда откроется Ормузский пролив. А когда это произойдет, в игру вступит так много факторов, которые определят восстановление и возвращение к нормальной жизни, что предсказать это сложно. Но одно я могу сказать наверняка: чем дольше Ормузский пролив останется закрытым, тем дольше и сложнее будет глобальная ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько понадобится времени на восстановление газового рынка, если Ормузский пролив откроется.
Генсек ФСЭГ отметил, что, даже если Ормузский пролив откроется сегодня, неизвестно, будет ли эта разблокировка беспрепятственной или с условиями.
"Как быстро судоходство в проливе сможет вернуться к нормальному режиму? Конечно, необходимо нарастить производство в Персидском заливе, как в Катаре, так и в ОАЭ. Как быстро это произойдет? Мы также знаем, что некоторые объекты были повреждены во время конфликта. Но как быстро они будут отремонтированы и снова введены в эксплуатацию?" - сказал он.
Мшелбила подчеркнул, что сейчас есть дополнительные поставки из других стран, например, Северной Америки. Но непонятно, могут ли они компенсировать дефицит и как быстро.
"Таким образом, все эти факторы играют свою роль, и также важно, как быстро цены начнут стабилизироваться до такой степени, что некоторые страны, перешедшие с природного газа на уголь и другие ресурсы, смогут вернуться к природному газу, поскольку они чувствительны к ценам", - заключил генсек ФСЭГ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.