Глава ФСЭГ рассказал, сколько продлится восстановление газового рынка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никто не знает, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива, но чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление, заявил РИА Новости генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила на полях ПМЭФ.

"Таким образом, все эти факторы играют свою роль, и также важно, как быстро цены начнут стабилизироваться до такой степени, что некоторые страны, перешедшие с природного газа на уголь и другие ресурсы, смогут вернуться к природному газу, поскольку они чувствительны к ценам", - заключил генсек ФСЭГ.