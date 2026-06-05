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Российские банки в основном готовы к введению цифрового рубля - РИА Новости, 05.06.2026
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14:35 05.06.2026 (обновлено: 15:09 05.06.2026)
Российские банки в основном готовы к введению цифрового рубля

ЦБ: российские банки в основном готовы к введению цифрового рубля с 1 сентября

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К 1 сентября 12 крупных российских банков готовы к внедрению цифрового рубля.
  • Еще 9 значимых на рынке платежных услуг банков в основном завершают подключение к системе цифрового рубля.
  • Есть вероятность, что 1–2 банка могут не завершить подготовку к внедрению цифрового рубля к 1 сентября из-за необходимости дополнительного времени.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банки РФ в основном готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября, но некоторым может понадобиться больше времени, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах ПМЭФ.
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"Мы к 1 сентября готовимся достаточно давно вместе с банками и идем очень уверенно. Все наши крупные банки, их 12, уже готовы и подключены, и предоставляют своим клиентам, пока в пилотном режиме... у нас есть еще дополнительно 9 банков, которые являются значимыми на рынке платежных услуг. Многие из них хорошо идут в хорошем темпе, успевают, подключаются и завершают свои работы", - сказала она.
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Бакина добавила, что есть вероятность, что буквально несколько банков, 1-2 максимум, могут не до конца завершить подготовку к внедрению цифрового рубля к 1 сентября. "Просто в силу того, что они этот статус приобрели по итогам анализа своей деятельности с нашей стороны, по итогам 2025-го, и им просто объективно нужно чуть больше времени", - пояснила она.
Она также заверила, что ЦБ РФ со всеми банками находится на связи, "у нас с ними есть дорожные карты", четкий план мероприятий, сказала она, добавив, что все банки занимают очень конструктивную позицию, делают все, чтобы эти мероприятия выполнить и завершить.
"Поэтому мы, конечно, это будем учитывать и учитываем. Я думаю, что до конца 2026 года, если вдруг так получится, что они какую-то часть работ не успеют по объективным причинам просто выполнить, то, конечно, примем это во внимание и дадим им это завершить", - заключила Бакина.
С 1 сентября этого года системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. Затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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