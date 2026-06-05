"И здесь неплохо кормят": Мостовой высказался об интересе "ПСЖ" к Батракову

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России, обладатель кубка Португалии в составе "Бенфики" Александр Мостовой, комментируя информацию, связанную с трансфером хавбека "Локомотива" Алексея Батракова во французский "Пари Сен-Жермен", заявил РИА Новости, что раньше российские футболисты стремились уехать из российского чемпионата, а сейчас и в Российской премьер-лиге (РПЛ) достойные условия.