"И здесь неплохо кормят": Мостовой высказался об интересе "ПСЖ" к Батракову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» во французский «Пари Сен-Жермен».
- По версии портала Transfermarkt, стоимость Алексея Батракова достигла 28 миллионов евро после подорожания на 3 миллиона евро в конце мая.
- Мостовой отметил, что раньше российские футболисты стремились уехать из российского чемпионата, а сейчас в Российской премьер-лиге достойные условия, и многие предпочитают оставаться в РПЛ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России, обладатель кубка Португалии в составе "Бенфики" Александр Мостовой, комментируя информацию, связанную с трансфером хавбека "Локомотива" Алексея Батракова во французский "Пари Сен-Жермен", заявил РИА Новости, что раньше российские футболисты стремились уехать из российского чемпионата, а сейчас и в Российской премьер-лиге (РПЛ) достойные условия.
Ранее в СМИ появилась информация, что Батраков летом может перейти в "ПСЖ". В конце мая футболист подорожал в цене на 3 миллиона евро и достиг стоимости в 28 миллионов евро, по версии портала Transfermarkt. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы.
"Давным-давно футбол стал бизнесом. Все на этом зарабатывают. Многие своих футболистов продали уже несколько лет назад, но они до сих пор играют в РПЛ. Здесь такая же ситуация. Батраков - молодой, выстрелил, конечно, на нем надо зарабатывать, в том числе и на слухах. Был бы я агентом Батракова, сделал бы то же самое. Надо спокойно к этому относится. Это раньше все старались уехать, а сейчас такая ситуация, что и здесь неплохо кормят", - сказал Мостовой.
"У нас многим уже за 30, а они в Европе никогда не играли. Думаешь: "Как так?" А они отвечают, что им там делать нечего, а здесь можно спокойно жить, получать удовольствие, а не сидеть на лавке, например. Он молодой парень, у него все впереди. Про того же Максима Глушенкова были такие же разговоры, а он в "Зените" сейчас играет и зарабатывает больше, чем во многих европейских командах, зачем ему туда ехать", - добавил Мостовой.