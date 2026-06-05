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Новак рассказал о темпах снижения инфляции в России - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:28 05.06.2026
Новак рассказал о темпах снижения инфляции в России

Новак: инфляция в России в 2027 году снизится до целевых 4%

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Александр Новак заявил, что замедление инфляции в России продолжится в следующем году.
  • Ожидается снижение инфляции до 5,2% до конца текущего года и выход на целевой уровень Банка России в 4% в следующем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Замедление инфляции в России, как ожидается, продолжится в следующем году с выходом на целевой уровень Банка России в 4%, заявил на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
Регулятор придерживается цели по инфляции вблизи 4%.
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"До конца года ожидаем дальнейшее снижение (инфляции - ред.) до 5,2% с выходом в следующем году на 4% - тот уровень, который таргетирует Центральный банк", - сказал Новак в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ.
Ранее на форуме Новак также сообщил, что по итогам пяти месяцев этого года, на 1 июня, уровень инфляции в России снизился до 5,3% в годовом выражении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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