Новак рассказал о темпах снижения инфляции в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Александр Новак заявил, что замедление инфляции в России продолжится в следующем году.
- Ожидается снижение инфляции до 5,2% до конца текущего года и выход на целевой уровень Банка России в 4% в следующем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Замедление инфляции в России, как ожидается, продолжится в следующем году с выходом на целевой уровень Банка России в 4%, заявил на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
Регулятор придерживается цели по инфляции вблизи 4%.
"До конца года ожидаем дальнейшее снижение (инфляции - ред.) до 5,2% с выходом в следующем году на 4% - тот уровень, который таргетирует Центральный банк", - сказал Новак в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ.
Ранее на форуме Новак также сообщил, что по итогам пяти месяцев этого года, на 1 июня, уровень инфляции в России снизился до 5,3% в годовом выражении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.