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На этот раз Россия избежала смертельной опасности, но тучи быстро сгущаются - РИА Новости, 05.06.2026
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08:00 05.06.2026 (обновлено: 08:03 05.06.2026)

На этот раз Россия избежала смертельной опасности, но тучи быстро сгущаются

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Уже на протяжении столетий многие западные религиозные организации мастерски пугают людей близким концом света и на этом делают свой маленький (и не очень маленький) гешефт. Сейчас ими пропагандируется новый апокалипсис, но в этот раз он более чем реален, а вот приличный гешефт на нем может сделать Россия.
Вчера влиятельный Всемирный совет церквей (World Council of Churches, WCC) опубликовал открытое обращение к правительствам всех стран принять срочные меры по поводу грозящего целому миру продовольственного кризиса и потенциального голода для сотен миллионов людей.
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В числе призывов и требований — восстановление глобальных цепочек поставок, нарушенных войнами и региональными кризисами.
Характерно, что данное обращение прозвучало почти синхронно с последними данными от Всемирного банка и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), которые указывают, что средневзвешенный индекс мировых продовольственных цен растет второй месяц подряд, затронув абсолютно все ключевые позиции: зерно, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар.
Хотя указывается, что перебои с цепочками поставок на фоне кризиса на Ближнем Востоке играют важную роль, по сути, они лишь ускорили и углубили разворачивающийся мировой продовольственный кризис.
Добросердечные гуманитарные организации уже приучили нас, что проблемы с едой могут быть только в Африке, Азии и других местах, не пересекающихся с "волшебным садом". Оказалось, что это не так.
В частности, британское издание International Business Times на днях опубликовало совершенно панический материал о том, что страну ждет продовольственный кризис и "он ближе, чем кажется": уже в ближайшие месяцы ожидается серьезный скачок цен на продукты, а по некоторым позициям — физический дефицит.
Похожая ситуация развивается в континентальной Европе, где еды вроде как всегда была пропасть. Так вот, согласно опросам, одной из главных тревог европейских потребителей является быстрый рост цен на продукты — она опережает неминуемое нападение Путина. На фоне стремительного подорожания удобрений все больше европейских фермеров "просто не могут позволить себе" засевать поля. И это только начало, потому что еще был подкожный жирок, но сейчас он сходит на нет. По данным Всемирного банка, к концу года мировые цены на энергоносители вырастут еще на 24 процента, а удобрений — на 31 процент. Для "волшебносадовских" фермеров — это смерть.
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Западные медиа в течение долгих лет с гордостью талдычили, что построенная на правилах глобальная торговая логистика устойчива к потрясениям, а на фоне якобы переизбытка производства продовольствия в развитых странах ничего сильно плохого случиться не может в принципе.
Оказалось, что это опять же не так. Практически монополизированная Западом мировая дистрибьюция продовольствия действительно могла смягчать и нивелировать краткосрочные флуктуации и кризисы, но когда в дело пошли "черные лебеди" вроде удара в спину Ирану со стороны Израиля и США — тут лавочка затрещала по швам.
В 2025 году, когда деревья были большими, а катарский газ и саудовская нефть под ручку гуляли по Ормузу, в специализированном научном журнале Earth System Dynamics был опубликован доклад под названием "Нарушение мировой торговли продовольствием после глобальных катастроф", подготовленный экспертами международной организации ALLFED и ведущих академических центров Швеции, Великобритании, США, Германии и Новой Зеландии.
Опираясь чисто на математические и статистические модели, ученые пришли к выводу, что вымереть от голода на самом деле очень легко: достаточно вывести из игры хотя бы одного из крупнейших мировых экспортеров продовольствия. И оказалось, что, хотя главными тут всегда считались США, в отношении продовольствия мир может погрузиться в голод без Бразилии и России.
На тот момент многие иностранные государственные мужи пожали плечами, а сейчас телефон российского Минсельхоза просят по знакомым.
Так совпало, что на днях там на итоговой коллегии Минсельхоза подвели итоги сельхозгода, "который стал испытанием на прочность, но АПК не просто выдержал — закрыл 2025-й с запасом прочности".
Вице-премьер Патрушев доложил, что финансирование отрасли превысило 650 миллиардов рублей, сельхозпроизводство выросло почти на пять процентов, а по итогам года был собран третий по величине урожай зерновых в истории страны. Итог: внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием, многие показатели Доктрины продбезопасности страны перевыполнены, а экспорт стремительно растет (Россия прочно удерживает место в топ-5 мировых экспортеров) и несет в госбюджет очень серьезные деньги.
Широкой русской душе больно смотреть на конвульсии европейских фермеров, но лучше управлять катком истории, чем лежать под ним.
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