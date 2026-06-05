Уже на протяжении столетий многие западные религиозные организации мастерски пугают людей близким концом света и на этом делают свой маленький (и не очень маленький) гешефт. Сейчас ими пропагандируется новый апокалипсис, но в этот раз он более чем реален, а вот приличный гешефт на нем может сделать Россия.

Вчера влиятельный Всемирный совет церквей (World Council of Churches, WCC) опубликовал открытое обращение к правительствам всех стран принять срочные меры по поводу грозящего целому миру продовольственного кризиса и потенциального голода для сотен миллионов людей.

В числе призывов и требований — восстановление глобальных цепочек поставок, нарушенных войнами и региональными кризисами.

Характерно, что данное обращение прозвучало почти синхронно с последними данными от Всемирного банка и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), которые указывают, что средневзвешенный индекс мировых продовольственных цен растет второй месяц подряд, затронув абсолютно все ключевые позиции: зерно, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар.

Хотя указывается, что перебои с цепочками поставок на фоне кризиса на Ближнем Востоке играют важную роль, по сути, они лишь ускорили и углубили разворачивающийся мировой продовольственный кризис.

Добросердечные гуманитарные организации уже приучили нас, что проблемы с едой могут быть только в Африке Азии и других местах, не пересекающихся с "волшебным садом". Оказалось, что это не так.

В частности, британское издание International Business Times на днях опубликовало совершенно панический материал о том, что страну ждет продовольственный кризис и "он ближе, чем кажется": уже в ближайшие месяцы ожидается серьезный скачок цен на продукты, а по некоторым позициям — физический дефицит.

Похожая ситуация развивается в континентальной Европе , где еды вроде как всегда была пропасть. Так вот, согласно опросам, одной из главных тревог европейских потребителей является быстрый рост цен на продукты — она опережает неминуемое нападение Путина. На фоне стремительного подорожания удобрений все больше европейских фермеров "просто не могут позволить себе" засевать поля. И это только начало, потому что еще был подкожный жирок, но сейчас он сходит на нет. По данным Всемирного банка, к концу года мировые цены на энергоносители вырастут еще на 24 процента, а удобрений — на 31 процент. Для "волшебносадовских" фермеров — это смерть.

Западные медиа в течение долгих лет с гордостью талдычили, что построенная на правилах глобальная торговая логистика устойчива к потрясениям, а на фоне якобы переизбытка производства продовольствия в развитых странах ничего сильно плохого случиться не может в принципе.

Оказалось, что это опять же не так. Практически монополизированная Западом мировая дистрибьюция продовольствия действительно могла смягчать и нивелировать краткосрочные флуктуации и кризисы, но когда в дело пошли "черные лебеди" вроде удара в спину Ирану со стороны Израиля США — тут лавочка затрещала по швам.

Новой Зеландии. В 2025 году, когда деревья были большими, а катарский газ и саудовская нефть под ручку гуляли по Ормузу, в специализированном научном журнале Earth System Dynamics был опубликован доклад под названием "Нарушение мировой торговли продовольствием после глобальных катастроф", подготовленный экспертами международной организации ALLFED и ведущих академических центров Швеции Великобритании , США, Германии

России. Опираясь чисто на математические и статистические модели, ученые пришли к выводу, что вымереть от голода на самом деле очень легко: достаточно вывести из игры хотя бы одного из крупнейших мировых экспортеров продовольствия. И оказалось, что, хотя главными тут всегда считались США, в отношении продовольствия мир может погрузиться в голод без Бразилии

На тот момент многие иностранные государственные мужи пожали плечами, а сейчас телефон российского Минсельхоза просят по знакомым.

Так совпало, что на днях там на итоговой коллегии Минсельхоза подвели итоги сельхозгода, "который стал испытанием на прочность, но АПК не просто выдержал — закрыл 2025-й с запасом прочности".

Вице-премьер Патрушев доложил, что финансирование отрасли превысило 650 миллиардов рублей, сельхозпроизводство выросло почти на пять процентов, а по итогам года был собран третий по величине урожай зерновых в истории страны. Итог: внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием, многие показатели Доктрины продбезопасности страны перевыполнены, а экспорт стремительно растет (Россия прочно удерживает место в топ-5 мировых экспортеров) и несет в госбюджет очень серьезные деньги.