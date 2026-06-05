В Кремле считают, что Россия и США слишком запустили двусторонние отношения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кремле считают, что Россия и США запустили двусторонние отношения.
- Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы, кроме украинского урегулирования, до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что Россия и США и так слишком запустили двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы (кроме украинского урегулирования - ред.) до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным. Мы считаем, что мы и так слишком запустили наши индустриальные отношения. Нужно много работать, чтобы их развивать, но американцы пока стоят на своем - сначала урегулирование, потом все остальное", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Пресс-секретарь добавил, что тенденция интереса друг к другу в сфере бизнеса говорит об обратном.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.