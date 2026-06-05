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В Кремле считают, что Россия и США слишком запустили двусторонние отношения - РИА Новости, 05.06.2026
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20:18 05.06.2026 (обновлено: 20:37 05.06.2026)
В Кремле считают, что Россия и США слишком запустили двусторонние отношения

В Кремле считают, что РФ и США и так слишком запустили двусторонние отношения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кремле считают, что Россия и США запустили двусторонние отношения.
  • Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы, кроме украинского урегулирования, до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что Россия и США и так слишком запустили двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы (кроме украинского урегулирования - ред.) до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным. Мы считаем, что мы и так слишком запустили наши индустриальные отношения. Нужно много работать, чтобы их развивать, но американцы пока стоят на своем - сначала урегулирование, потом все остальное", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Пресс-секретарь добавил, что тенденция интереса друг к другу в сфере бизнеса говорит об обратном.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
США не хотят обсуждать с Россией ничего, кроме Украины, заявил Песков
Вчера, 20:12
 
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