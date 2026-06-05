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Посол Бахрейна рассказал о визовой политике в отношении россиян - РИА Новости, 05.06.2026
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13:24 05.06.2026
Посол Бахрейна рассказал о визовой политике в отношении россиян

Ас-Саати: россиянам могут дать визу по прилете в Бахрейн за символическую плату

© AP Photo / Kamran JebreiliБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бахрейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне могут получить краткосрочную визу в Бахрейн по прилете за символическую плату около 12 долларов, сообщил посол страны Ахмед ас-Саати.
  • Долгосрочные разрешения на пребывание можно оформить заранее в электронном виде.
  • Дипломат отметил, что Бахрейн имеет все составляющие, чтобы стать самостоятельным туристическим направлением для россиян.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Граждане России имеют возможность получить краткосрочную визу по прилете в государство Бахрейн за символическую плату, долгосрочные разрешения на пребывание в стране могу быть оформлены заранее в электронном виде, рассказал РИА Новости посол этой арабской страны в РФ Ахмед ас-Саати.
"Граждане РФ могут получить визу сроком на две недели по прибытии в Бахрейн за символическую сумму - около 12 долларов. Срок визы составляет две недели с возможностью ее продления на 14 дополнительных дней за ту же стоимость. Также есть возможность оформить онлайн-визу сроком на месяц, три месяца или на год", - сказал арабский дипломат на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Собеседник агентства отметил, что россияне в основном посещают Бахрейн как транзитную страну, когда направляют в страны Азии самолетами бахрейнских авиалиний. При этом, по словам посла, Бахрейн имеет все необходимые составляющие для того, чтобы стать самостоятельным туристическим направлением для россиян.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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