Посол Бахрейна рассказал о визовой политике в отношении россиян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Граждане России имеют возможность получить краткосрочную визу по прилете в государство Бахрейн за символическую плату, долгосрочные разрешения на пребывание в стране могу быть оформлены заранее в электронном виде, рассказал РИА Новости посол этой арабской страны в РФ Ахмед ас-Саати.