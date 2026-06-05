"Промомед" сравнил доступность лекарств от ожирения в России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ В России доступны передовые препараты для лечения ожирения отечественного производства по цене в 20 раз ниже, чем в США.

Для борьбы с ожирением используются двойные агонисты GLP-1 и GIP рецепторы, которые активируют дополнительные механизмы метаболизма и способствуют снижению веса.

Применение таких лекарственных средств, как Тирзепатид, на 94% сокращает риск перехода предиабета в диабет и с почти 100% вероятностью обеспечивает снижение веса человека.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россияне обеспечены самыми передовыми препаратами для лечения от ожирения отечественного производства по цене в 20 раз ниже, чем в США, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.

"Сейчас у нас в руках революционная терапия, которая нам позволяет взять под контроль такие важные состояния, как диабет, ожирение, метаболический синдром, предиабет. Все это объединяется общим словом инсулинорезистентность. Это пандемия 21 века, когда люди сначала набирают вес, а потом переходят в диабет", - сказал агентству Белый.

Он рассказал, что для борьбы с ожирением используются самые современные средства - двойные агонисты GLP-1 и GIP рецепторы (инновационный класс лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения).

"Это природоподобная технология, которая включает своего рода второй канал метаболизма. Наряду с поджелудочной железой прямо в просвете кишечника начинают работать очень древние, но спящие до активации механизмы, которые разгружают поджелудочную железу, увеличивают интенсивность метаболизма и, соответственно, снижают нагрузку. И человек теряет вес", - объяснил Белый.

По его словам, при применении лекарственных средств второго поколения - таких, как Тирзепатид - на 94% сокращается риск перехода предиабета в диабет. "С почти 100% вероятностью мы говорим о снижении веса человека", - сказал основатель компании " Промомед ".

Он подчеркнул, что это предотвращает большинство соматических заболеваний. "Гипертоническая болезнь, инсульты, инфаркты, 13 нозологий рака, напрямую связанных с ожирением, болезни печени, которые до сих пор считались неизлечимы, на этой терапии излечимы. Бесплодие, импотенция, заболевания суставов, связанные с лишним весом. Все это лечится теперь: одна подкожная инъекция, введение которой занимает две секунды один раз в неделю", - заявил Белый.

Председатель совета директоров фармацевтической компании отметил, что полный цикл - и субстанции, и готовая форма этих передовых препаратов - производится в России

"Что еще очень важно: эта же молекула, тот же Тирзепатид, в США курс лечения обходится от 1000 до 1500 долларов в месяц. У нас этот препарат доступен по цене от 5 тысяч до 8 тысяч рублей - в 20 раз дешевле, чем в Америке . То есть с точки зрения доступности этой терапии, наверное, Россия сейчас лидирующая страна, которая наилучшим образом обеспечивает своих пациентов самыми передовыми достижениями в этой области", - констатировал Белый.