Песков назвал речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ многоплановой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Россия уверенно стоит на ногах и знает, как решать проблемы, с которыми сталкивается.
- Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ пресс-секретарь назвал многоплановой.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия уверенно стоит на ногах и знает, как решать проблемы, с которыми сталкивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу многоплановой.
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"Главное заключается в том, что Россия уверенно стоит на ногах, встречается с проблемами, переживает эти проблемы, но знает, как их решать и знает, в какую сторону идти. При этом оставаясь открытой для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами мира", - сказал Песков в комментарии Первому каналу.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.