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Песков назвал речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ многоплановой - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:25 05.06.2026
Песков назвал речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ многоплановой

Песков: главное в речи Путина на ПМЭФ то, что Россия уверенно стоит на ногах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Россия уверенно стоит на ногах и знает, как решать проблемы, с которыми сталкивается.
  • Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ пресс-секретарь назвал многоплановой.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия уверенно стоит на ногах и знает, как решать проблемы, с которыми сталкивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу многоплановой.
«

"Главное заключается в том, что Россия уверенно стоит на ногах, встречается с проблемами, переживает эти проблемы, но знает, как их решать и знает, в какую сторону идти. При этом оставаясь открытой для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами мира", - сказал Песков в комментарии Первому каналу.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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