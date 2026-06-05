Путин: Россия готова работать для приближения мира на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова к совместной работе со сторонами конфликта вокруг Ирана для приближения мира, заявил Путин.
- Он напомнил о заметной роли Москвы в разрешении кризиса в 2015 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия готова к совместной работе со сторонами конфликта вокруг Ирана для приближения мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что Россия в 2015 году сыграла заметную роль в разрешении кризиса на Ближнем Востоке.
"Если что-то мы можем сделать сегодня, мы готовы к этой совместной работе", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.