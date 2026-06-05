Россия не имеет официальных каналов общения с Украиной, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не имеет официальных каналов общения с Украиной.
- Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, предложив провести личную встречу и завершить конфликт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия не имеет официальных каналов общения с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу и завершить конфликт. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Киев передает обращение Москве по дипломатическим каналам.
"У нас нет официальных каналов с Украиной", - сказал Песков, отвечая на вопрос о передаче открытого письма Зеленского.