"Я патриот, люблю родину": Махачев сделал заявление о своем будущем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ислам Махачев заявил, что является патриотом и строит планы на будущее в России.
- Махачеву 34 года, в профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение, возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что является патриотом и строит планы на свое будущее в России.
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"Я патриот, я люблю свою родину. Я всегда ищу возможность поскорее вернуться. Во-первых, родители, семья, близкие - все здесь. Основная часть близких друзей здесь. Для меня тема близких важнее всего остального. Я думаю о будущем, строю планы на родной земле", - сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Мурада Алискерова.
Махачеву 34 года. В профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
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18 октября 2025, 08:00