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Россия открыта к возвращению западного бизнеса, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:46 05.06.2026
Россия открыта к возвращению западного бизнеса, заявил Песков

Песков: Россия должна оставаться открытой к возвращению западного бизнеса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия открыта к возвращению западного бизнеса.
  • По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стране необходимо оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия открыта к возвращению западного бизнеса, страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обязательно. Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций", - сказал Песков на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это стране.
"Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Торговый центр - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Эксперт оценила перспективы возвращения западных компаний на рынок России
21 декабря 2025, 08:43
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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