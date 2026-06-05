Россия открыта к возвращению западного бизнеса, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия открыта к возвращению западного бизнеса.
- По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стране необходимо оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия открыта к возвращению западного бизнеса, страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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21 декабря 2025, 08:43