Россия открыта к возвращению западного бизнеса, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия открыта к возвращению западного бизнеса, страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию", - подчеркнул он.