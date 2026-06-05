"Росатом" передал Киргизии технические параметры по проекту АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» передал правительству Киргизии технические параметры по проекту АЭС малой мощности.
- Госкорпорация готова приступить к реализации проекта, как только правительство Киргизии примет соответствующее решение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" передал правительству Киргизии технические параметры по проекту АЭС малой мощности и готов к его реализации, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, российская госкорпорация готова приступить к работам, как только правительство Киргизии примет соответствующее решение.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.