"Росатом" передал Киргизии технические параметры по проекту АЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" передал правительству Киргизии технические параметры по проекту АЭС малой мощности и готов к его реализации, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, российская госкорпорация готова приступить к работам, как только правительство Киргизии примет соответствующее решение.