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"Росатом" передал Киргизии технические параметры по проекту АЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:39 05.06.2026
"Росатом" передал Киргизии технические параметры по проекту АЭС

Лихачев: "Росатом" передал правительству Киргизии параметры АЭС малой мощности

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Росатом» передал правительству Киргизии технические параметры по проекту АЭС малой мощности.
  • Госкорпорация готова приступить к реализации проекта, как только правительство Киргизии примет соответствующее решение.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" передал правительству Киргизии технические параметры по проекту АЭС малой мощности и готов к его реализации, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«
"Мы передали наши технические параметры этого проекта правительству Киргизии и ждем от них решения о возможной локализации этого проекта непосредственно на территории Киргизии", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, российская госкорпорация готова приступить к работам, как только правительство Киргизии примет соответствующее решение.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаКиргизияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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