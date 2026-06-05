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Росатом готов к росту грузопотока по арктическому коридору, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:19 05.06.2026 (обновлено: 15:27 05.06.2026)
Росатом готов к росту грузопотока по арктическому коридору, заявил Лихачев

Лихачев: Росатом готов к взрывному росту грузопотока по арктическому коридору

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Росатом» планирует выйти на грузооборот около 100 миллионов тонн по арктическому коридору к 2030 году.
  • Госкорпорация будет готова к более значительному росту грузопотока в случае реализации международных возможностей и увеличения транзита.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" готов к взрывному росту грузопотока по арктическому коридору, если он превысит целевые показатели, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы будем готовить целевой план и выходить на грузооборот около 100 миллионов тонн к 2030 году, но будем готовы и к более взрывному, более амбициозному сценарию в случае реализации международных возможностей и возрастанию транзита", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
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