Росатом готов к росту грузопотока по арктическому коридору, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» планирует выйти на грузооборот около 100 миллионов тонн по арктическому коридору к 2030 году.
- Госкорпорация будет готова к более значительному росту грузопотока в случае реализации международных возможностей и увеличения транзита.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" готов к взрывному росту грузопотока по арктическому коридору, если он превысит целевые показатели, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы будем готовить целевой план и выходить на грузооборот около 100 миллионов тонн к 2030 году, но будем готовы и к более взрывному, более амбициозному сценарию в случае реализации международных возможностей и возрастанию транзита", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.