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Риттер не поверил утверждениям Прибалтики о недопуске украинских БПЛА - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:17 05.06.2026 (обновлено: 08:33 05.06.2026)
Риттер не поверил утверждениям Прибалтики о недопуске украинских БПЛА

Риттер не верит утверждениям финнов и прибалтов о недопуске украинских БПЛА

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСкотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
Скотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Скотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики о том, что они не допускали в свое воздушное пространство украинские беспилотники.
  • С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников украинского происхождения в воздушном пространстве Финляндии.
  • Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики о том, что они якобы не допускали в свое воздушное пространство украинские беспилотники.
"Я бы не верил ни одному слову об этом прибалтов и финнов", - сказал Риттер, комментируя заявления соответствующих стран о появляющихся в их воздушном пространстве дронах.
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В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
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