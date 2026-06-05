Риттер не поверил утверждениям Прибалтики о недопуске украинских БПЛА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики о том, что они якобы не допускали в свое воздушное пространство украинские беспилотники.