Риттер не поверил утверждениям Прибалтики о недопуске украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики о том, что они не допускали в свое воздушное пространство украинские беспилотники.
- С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников украинского происхождения в воздушном пространстве Финляндии.
- Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что не верит утверждениям Финляндии и стран Прибалтики о том, что они якобы не допускали в свое воздушное пространство украинские беспилотники.
"Я бы не верил ни одному слову об этом прибалтов и финнов", - сказал Риттер, комментируя заявления соответствующих стран о появляющихся в их воздушном пространстве дронах.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.