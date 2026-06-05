РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля между Россией и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США, заявил он.
- Дальнейшие шаги по реализации этого проекта будут понятны к концу года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США, заявил глава фонда, спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
"Подписали соглашение <...>, которое позволит нам проектировать этот тоннель. Мы по-прежнему считаем его экономику, понимаем, что новые технологии резко снижают стоимость его производства", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
Дальнейшие шаги по реализации этого проекта будут понятны к концу года, добавил Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.