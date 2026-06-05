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РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:01 05.06.2026 (обновлено: 16:50 05.06.2026)
РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля между Россией и США

РФПИ подписал соглашение о тоннеле через Берингов пролив между РФ и США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026
Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США, заявил он.
  • Дальнейшие шаги по реализации этого проекта будут понятны к концу года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США, заявил глава фонда, спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
"Подписали соглашение <...>, которое позволит нам проектировать этот тоннель. Мы по-прежнему считаем его экономику, понимаем, что новые технологии резко снижают стоимость его производства", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.
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Дальнейшие шаги по реализации этого проекта будут понятны к концу года, добавил Дмитриев.
В октябре прошлого года глава РФПИ заявил о возможности строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий The Boring Company. По его словам, для этого потребуется до восьми миллиардов долларов, а сам объект можно возвести менее чем за восемь лет.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияСШАРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевБерингов проливЭкономикаДональд ТрампМария Захарова
 
 
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