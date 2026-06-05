РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля между Россией и США

Краткий пересказ от РИА ИИ РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США, заявил он.

Дальнейшие шаги по реализации этого проекта будут понятны к концу года.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США, заявил глава фонда, спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Подписали соглашение <...>, которое позволит нам проектировать этот тоннель. Мы по-прежнему считаем его экономику, понимаем, что новые технологии резко снижают стоимость его производства", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Дальнейшие шаги по реализации этого проекта будут понятны к концу года, добавил Дмитриев

В октябре прошлого года глава РФПИ заявил о возможности строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий The Boring Company. По его словам, для этого потребуется до восьми миллиардов долларов, а сам объект можно возвести менее чем за восемь лет.