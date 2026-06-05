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Британский политик восхитился выступлением Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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23:07 05.06.2026
Британский политик восхитился выступлением Путина на ПМЭФ

Гэллоуэй: Путин на ПМЭФ показал, что он на голову выше европейских политиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что Владимир Путин "на голову выше" европейского политического класса.
  • По словам политика, президент России показал это на пленарном заседании ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал, что он "на голову выше" европейского политического класса, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после пленарного заседания ПМЭФ.
"Это был мастер-класс. Мастер-класс, который ни один европейский лидер не смог бы и не стал бы даже пытаться провести. Путин показал, что он "на голову выше" европейского политического класса", - сказал он.
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По его словам, это одна из причин, почему люди во всем мире хотели бы иметь руководство, которое бы так же заботилось об интересах их страны, "как Путин заботится о России".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияВладимир ПутинДжордж Гэллоуэй
 
 
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