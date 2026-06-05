Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин на ПМЭФ призвал Европу осознать реальность и возможность партнерства в условиях многополярного мира.
- Кристиан Ламеса отметил, что Путин дал краткий и ясный обзор экономической ситуации в России и мире, уделив особое внимание странам БРИКС.
- Ламеса считает, что страны БРИКС, возглавляемые Россией и Китаем, значительно опередили "Большую семерку" по доле в мировом ВВП и подтвердили прогнозы о сосредоточении будущего глобального развития в Евразии.
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал Европу увидеть реальность и понять, что она может быть партнером, но только в условиях многополярного мира, такое мнение высказал РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Глава государства в пятницу принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Несмотря на то, что на глобальном уровне установился новый порядок... новая политическая и экономическая парадигма, Европа продолжает отставать, погрязнув в упадке не только в экономическом, но и в политическом плане. Я считаю, что президент Путин, возможно, в последний раз призывает старый континент увидеть реальность и понять, что он может быть партнером в этом многополярном мире, но уже не в рамках однополярной, гегемонистской и глобалистской логики, которую они хотят и надеются продолжать поддерживать из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина", - сказал Ламеса.
Эта группа стран, возглавляемая Россией и Китаем, наряду с другими партнерами, продемонстрировала впечатляющий рост своей доли в мировом ВВП и значительно опередила "Большую семерку" - другую группу, которая когда-то лидировала в мировой экономике, считает эксперт.
"Этот сдвиг лишь подтверждает прогнозы некоторых аналитиков о том, что будущее глобального развития будет сосредоточено в Евразии. Это глобальное экономическое лидерство, несомненно, будет обеспечиваться Китаем, наряду с Россией и другими партнерами в регионе, обладающими огромным потенциалом роста и развития", - отметил Ламеса.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.