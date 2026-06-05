Путин на ПМЭФ призвал ЕС увидеть реальность, считает эксперт

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал Европу увидеть реальность и понять, что она может быть партнером, но только в условиях многополярного мира, такое мнение высказал РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.