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Путин на ПМЭФ призвал ЕС увидеть реальность, считает эксперт - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:58 05.06.2026
Путин на ПМЭФ призвал ЕС увидеть реальность, считает эксперт

Эксперт Ламеса: Путин на ПМЭФ призвал ЕС понять, что в мире новый порядок

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин на ПМЭФ призвал Европу осознать реальность и возможность партнерства в условиях многополярного мира.
  • Кристиан Ламеса отметил, что Путин дал краткий и ясный обзор экономической ситуации в России и мире, уделив особое внимание странам БРИКС.
  • Ламеса считает, что страны БРИКС, возглавляемые Россией и Китаем, значительно опередили "Большую семерку" по доле в мировом ВВП и подтвердили прогнозы о сосредоточении будущего глобального развития в Евразии.
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал Европу увидеть реальность и понять, что она может быть партнером, но только в условиях многополярного мира, такое мнение высказал РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Глава государства в пятницу принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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"Несмотря на то, что на глобальном уровне установился новый порядок... новая политическая и экономическая парадигма, Европа продолжает отставать, погрязнув в упадке не только в экономическом, но и в политическом плане. Я считаю, что президент Путин, возможно, в последний раз призывает старый континент увидеть реальность и понять, что он может быть партнером в этом многополярном мире, но уже не в рамках однополярной, гегемонистской и глобалистской логики, которую они хотят и надеются продолжать поддерживать из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина", - сказал Ламеса.
Он отметил, что Путин дал краткий и ясный обзор экономической ситуации не только в России, но и в мире, уделяя особое внимание странам БРИКС.
Эта группа стран, возглавляемая Россией и Китаем, наряду с другими партнерами, продемонстрировала впечатляющий рост своей доли в мировом ВВП и значительно опередила "Большую семерку" - другую группу, которая когда-то лидировала в мировой экономике, считает эксперт.
"Этот сдвиг лишь подтверждает прогнозы некоторых аналитиков о том, что будущее глобального развития будет сосредоточено в Евразии. Это глобальное экономическое лидерство, несомненно, будет обеспечиваться Китаем, наряду с Россией и другими партнерами в регионе, обладающими огромным потенциалом роста и развития", - отметил Ламеса.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияЕвропаКитайВладимир ПутинБРИКС
 
 
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