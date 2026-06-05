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Американская журналистика рассказала, чем ее удивила сессия ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:51 05.06.2026
Американская журналистика рассказала, чем ее удивила сессия ПМЭФ

Журналистка Оуэнс рада видению Путина по теме экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка из США Кэндис Оуэнс посетила пленарное заседание ПМЭФ-2026 и выразила радость от возможности услышать видение Владимира Путина по теме экономики.
  • По словам Оуэнс, мнение президента России об экономике отличается от того, что публикуют американские СМИ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Журналистка из США Кэндис Оуэнс после пленарного заседания ПМЭФ-2026 сообщила РИА Новости, что рада была слышать видение президента России Владимира Путина по теме экономики, так как эти данные отличаются от тех, которые публикуют в американских СМИ.
"Многое из того, что он (Путин - ред.) говорил, касается Америки. Так что я рада услышать его видение по теме российской экономики - очевидно, что это весьма отличается от того, что мы слышим от наших СМИ", - сказала Оуэнс.
Журналистка добавила, что на пленарной сессии старалась запомнить слова Путина, чтобы по приезде домой все проанализировать.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреСШАРоссияАмерикаВладимир ПутинКэндис Оуэнс
 
 
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