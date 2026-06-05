Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистка из США Кэндис Оуэнс посетила пленарное заседание ПМЭФ-2026 и выразила радость от возможности услышать видение Владимира Путина по теме экономики.
- По словам Оуэнс, мнение президента России об экономике отличается от того, что публикуют американские СМИ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Журналистка из США Кэндис Оуэнс после пленарного заседания ПМЭФ-2026 сообщила РИА Новости, что рада была слышать видение президента России Владимира Путина по теме экономики, так как эти данные отличаются от тех, которые публикуют в американских СМИ.
Журналистка добавила, что на пленарной сессии старалась запомнить слова Путина, чтобы по приезде домой все проанализировать.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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