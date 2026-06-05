Американская журналистика рассказала, чем ее удивила сессия ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Журналистка из США Кэндис Оуэнс после пленарного заседания ПМЭФ-2026 сообщила РИА Новости, что рада была слышать видение президента России Владимира Путина по теме экономики, так как эти данные отличаются от тех, которые публикуют в американских СМИ.