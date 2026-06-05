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Журналист из США прокомментировал речь Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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21:29 05.06.2026
Журналист из США прокомментировал речь Путина на ПМЭФ

Журналист Хелали: речь Путина на ПМЭФ говорит о стремлении нормализации с США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ говорит о стремлении российской стороны к диалогу и нормализации отношений с Вашингтоном.
  • Хелали отметил, что Россия хочет добиться своих целей путем дипломатии и диалога.
  • Журналист оценил представленность иностранных делегаций на ПМЭФ, включая американскую, назвав делегацию США одной из самых примечательных за многие годы.
С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ говорит о стремлении российской стороны к диалогу и нормализации отношений с Вашингтоном, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, ранее обратившийся к российскому лидеру с просьбой о получении гражданства РФ.
"Очевидно, что русские хотят продолжать сотрудничать со своими американскими партнерами и попытаться положить конец ненормальным отношениям, существовавшим со времен президентства Байдена", - сказал собеседник агентства.
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Как отметил Хелали, речь Путина говорит о том, что Россия хочет добиться своих целей путем дипломатии и диалога.
При этом собеседник агентства оценил и представленность иностранных делегаций на ПМЭФ, включая американскую.
"Очевидно, что на ПМЭФ приехала одна из самых примечательных делегаций США за многие годы. Это, думаю, тоже очень важно", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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