Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ говорит о стремлении российской стороны к диалогу и нормализации отношений с Вашингтоном.
- Хелали отметил, что Россия хочет добиться своих целей путем дипломатии и диалога.
- Журналист оценил представленность иностранных делегаций на ПМЭФ, включая американскую, назвав делегацию США одной из самых примечательных за многие годы.
С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ говорит о стремлении российской стороны к диалогу и нормализации отношений с Вашингтоном, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, ранее обратившийся к российскому лидеру с просьбой о получении гражданства РФ.
"Очевидно, что русские хотят продолжать сотрудничать со своими американскими партнерами и попытаться положить конец ненормальным отношениям, существовавшим со времен президентства Байдена", - сказал собеседник агентства.
Путин назвал Трампа опытным политиком
Вчера, 20:00
При этом собеседник агентства оценил и представленность иностранных делегаций на ПМЭФ, включая американскую.
"Очевидно, что на ПМЭФ приехала одна из самых примечательных делегаций США за многие годы. Это, думаю, тоже очень важно", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.