Журналист из США прокомментировал речь Путина на ПМЭФ

С. - ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ говорит о стремлении российской стороны к диалогу и нормализации отношений с Вашингтоном, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, ранее обратившийся к российскому лидеру с просьбой о получении гражданства РФ.