Путин заявил об устойчивом росте товарооборота России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Товарооборот России и Китая устойчиво растет, заявил Владимир Путин.

Президент России выразил надежду, что темп роста товарооборота сохранится.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Китая устойчиво растет, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что этот темп сохранится.

Путин на ПМЭФ провел отдельную встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, который стал одним из зарубежных гостей форума. Он отметил, что отношения РФ и КНР носят беспрецедентно высокий характер, торгово-экономические связи набирают обороты.

"Мы фиксируем устойчивый рост товарооборота, 10% - это хороший результат. Надеемся, что этот темп сохранится", - сказал глава государства.

Он напомнил, что основные отраслевые проекты двух стран касаются энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, а также инновационных сфер - мирного атома, космоса и искусственного интеллекта.

"Мы вас поздравляем с достижениями по этому важнейшему направлению. Китай демонстрирует уникальные результаты, я бы сказал. Весомый вклад в гуманитарные обмены, без сомнения, внесет проведение годов сотрудничества в области образования, 2026-2027 годы. Уверен, что это будет способствовать развитию прямых контактов между нашими гражданами", - заключил Путин.