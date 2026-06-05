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Путин заявил об устойчивом росте товарооборота России и Китая - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:41 05.06.2026 (обновлено: 20:58 05.06.2026)
Путин заявил об устойчивом росте товарооборота России и Китая

Путин: товарооборот России и Китая устойчиво растет, этот темп сохранится

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот России и Китая устойчиво растет, заявил Владимир Путин.
  • Президент России выразил надежду, что темп роста товарооборота сохранится.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Китая устойчиво растет, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что этот темп сохранится.
Путин на ПМЭФ провел отдельную встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, который стал одним из зарубежных гостей форума. Он отметил, что отношения РФ и КНР носят беспрецедентно высокий характер, торгово-экономические связи набирают обороты.
"Мы фиксируем устойчивый рост товарооборота, 10% - это хороший результат. Надеемся, что этот темп сохранится", - сказал глава государства.
Он напомнил, что основные отраслевые проекты двух стран касаются энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, а также инновационных сфер - мирного атома, космоса и искусственного интеллекта.
"Мы вас поздравляем с достижениями по этому важнейшему направлению. Китай демонстрирует уникальные результаты, я бы сказал. Весомый вклад в гуманитарные обмены, без сомнения, внесет проведение годов сотрудничества в области образования, 2026-2027 годы. Уверен, что это будет способствовать развитию прямых контактов между нашими гражданами", - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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