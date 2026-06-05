Путин призвал ограничить применение опасных вооружений против гражданских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости ограничить применение опасных вооружений против гражданских людей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мировое сообщество должно подумать, как ограничить применение опасных вооружений против гражданских людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я не могу с вами не согласиться в том, что если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение, и прежде всего – в отношении гражданских лиц", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.