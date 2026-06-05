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Путин рассказал о многолетней дружбе с Моди - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:27 05.06.2026
Путин рассказал о многолетней дружбе с Моди

Путин рассказал о многолетних дружеских отношениях с премьером Индии Моди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин рассказал о многолетних дружеских отношениях с Нарендрой Моди.
  • Он заявил, что Индия всегда ведет себя как суверенное государство и угроза санкций действует в обратную сторону.
  • Президент России напомнил о том, что когда-то Моди был запрещен въезд на территорию США, но после того, как он стал премьером, санкции отменили.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о многолетних дружеских отношениях с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин заявил, что давить на Моди бесполезно
4 июня, 22:56
Модератор заседания, журналист телеканала India Today Гита Мохан, спросила российского президента, должна ли Индия получать особое разрешение от США относительно потенциальных закупок Су-57 и систем ПВО и как вообще Индия должна вести себя условиях санкций.
«
"Индия всегда ведет себя как суверенное государство. И под руководством премьер-министра Моди угроза санкций действует в обратную сторону. Это уж я знаю точно, мы с ним в очень добрых дружеских отношениях на протяжении многих лет", - сказал Путин, отвечая на вопрос.
Президент напомнил, что когда-то Моди был запрещен въезд на территорию США и что сам премьер-министр об этом тоже не забывает.
"Вот он стал премьером, и все санкции были убраны. Сейчас отношения между Индией и Соединенными Штатами развиваются успешно, насколько я понимаю", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Россия сможет договориться и с Индией, и с США, считает Путин
4 июня, 20:11
 
ПМЭФ-2026В миреИндияСШАРоссияВладимир ПутинНарендра МодиСу-57
 
 
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