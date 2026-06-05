Путин рассказал о многолетней дружбе с Моди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин рассказал о многолетних дружеских отношениях с Нарендрой Моди.
- Он заявил, что Индия всегда ведет себя как суверенное государство и угроза санкций действует в обратную сторону.
- Президент России напомнил о том, что когда-то Моди был запрещен въезд на территорию США, но после того, как он стал премьером, санкции отменили.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о многолетних дружеских отношениях с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Путин заявил, что давить на Моди бесполезно
4 июня, 22:56
Президент напомнил, что когда-то Моди был запрещен въезд на территорию США и что сам премьер-министр об этом тоже не забывает.
"Вот он стал премьером, и все санкции были убраны. Сейчас отношения между Индией и Соединенными Штатами развиваются успешно, насколько я понимаю", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.