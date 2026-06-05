Путин заявил о консолидации иранского общества после начала конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Иран обеспечивает внутреннюю стабильность общества и оно консолидировалось после начала конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Иран после начала конфликта обеспечивает внутреннюю стабильность в обществе, оно консолидировалось, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Надо отдать должное все-таки иранскому руководству, Иран обеспечивает внутреннюю стабильность своего общества. Это очевидный факт. И после начала боевых действий кто-то на Западе полагал, что сейчас в Иране все будет изнутри разрушаться. Нет, это была ошибка в этом анализе, потому что наоборот, ситуация заключается в том, что мы наблюдаем консолидацию иранского общества", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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