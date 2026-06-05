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Путин поблагодарил ведущую пленарного заседания ПМЭФ за работу - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:11 05.06.2026
Путин поблагодарил ведущую пленарного заседания ПМЭФ за работу

Путин поблагодарил ведущую пленарного заседания ПМЭФ Гиту Мохан за работу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поблагодарил Гиту Мохан за ведение дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.
  • Гита Мохан, индийская журналистка, стала модератором пленарного заседания ПМЭФ в этом году.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил ведущую пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Гиту Мохан за совместную работу и ведение дискуссии.
Индийская журналистка Мохан, ранее в декабре 2025 года бравшая интервью у российского лидера, стала в этом году модератором пленарного заседания ПМЭФ, в котором традиционно принимает участие Путин.
"Позвольте от всех присутствующих, и от нас, и от всех, кто в зале, поблагодарить нашу очаровательную ведущую за совместную работу и за ведение нашей дискуссии", - сказал глава государства в конце заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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