Россию тревожит ситуация на Ближнем Востоке, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ухудшение отношений между странами ближневосточного региона в результате иранского конфликта тревожит Россию, заявил Путин.
- По его словам, власти убеждают Иран воздержаться от ударов по территории соседних государств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россию тревожит ухудшение отношений между странами ближневосточного региона в результате иранского конфликта, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Ухудшились взаимоотношения между странами-соседями, что нас, безусловно, очень тревожит, потому что у нас и с арабским миром, со странами Залива очень хорошие отношения, дружеские", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.
По его словам, в разговорах с иранскими друзьями российские власти убеждают их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.