Путин заявил, что Киев знал о его отсутствии в резиденции во время атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев атаковал резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года, применив 91 беспилотник.
- По словам президента, Украина знала о его отсутствии в резиденции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Киев знал о его отсутствии в резиденции во время атаки беспилотников 29 декабря 2025 года.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели.
"Что касается резиденции или, там, парада, это не мое личное дело. Потом они (Украина - ред.) давали нам информацию. И по этому поводу сказали: "Мы знали, что вас там нет, в резиденции" - и так далее. Зачем они так делали, это другой вопрос", - сказал Путин, отвечая на вопрос на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.