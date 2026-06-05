Путин рассказал о развитии военно-технических отношений России и Индии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отношения России и Индии в военно-технической сфере развиваются, в том числе в области совместных разработок, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

Президент также отметил, что благодаря взаимному доверию российской и индийской сторон работа в военно-технической сфере концентрируется не только в области торговли, но и в области совместных разработок.