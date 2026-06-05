Путин рассказал о развитии военно-технических отношений России и Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что отношения России и Индии в военно-технической сфере развиваются, включая совместные разработки.
- Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, и сотрудничество в этой области традиционно развивается со времен Советского Союза.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отношения России и Индии в военно-технической сфере развиваются, в том числе в области совместных разработок, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.
"У нас с Индией очень хорошие давние отношения в области военно-технического сотрудничества, взаимодействия. Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, техникой российского производства, это традиционно так сложилось еще со времен Советского Союза и развивается", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Президент также отметил, что благодаря взаимному доверию российской и индийской сторон работа в военно-технической сфере концентрируется не только в области торговли, но и в области совместных разработок.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.