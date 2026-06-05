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Путин рассказал о развитии военно-технических отношений России и Индии - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:08 05.06.2026
Путин рассказал о развитии военно-технических отношений России и Индии

Путин: отношения России и Индии в военно-технической сфере развиваются

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что отношения России и Индии в военно-технической сфере развиваются, включая совместные разработки.
  • Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, и сотрудничество в этой области традиционно развивается со времен Советского Союза.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отношения России и Индии в военно-технической сфере развиваются, в том числе в области совместных разработок, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.
"У нас с Индией очень хорошие давние отношения в области военно-технического сотрудничества, взаимодействия. Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, техникой российского производства, это традиционно так сложилось еще со времен Советского Союза и развивается", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Президент также отметил, что благодаря взаимному доверию российской и индийской сторон работа в военно-технической сфере концентрируется не только в области торговли, но и в области совместных разработок.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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