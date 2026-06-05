Россия контактирует и с США, и с Ираном, и с Израилем, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия находится в контакте с США, Ираном и Израилем по вопросу иранского обогащенного урана, заявил Владимир Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия находится в контакте с США, Ираном и Израилем по вопросу иранского обогащенного урана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в контакте и с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.