Большая часть армии Индии укомплектована российской техникой, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, так сложилось еще со времен СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.