Большая часть армии Индии укомплектована российской техникой, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой.
- Такое положение дел сложилось еще со времен СССР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, так сложилось еще со времен СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"У нас с Индией очень хорошие, давние отношения в области военно-технического сотрудничества, взаимодействия. Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, техникой российского производства, это традиционно так сложилось еще со времен Советского Союза", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.