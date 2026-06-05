Путин назвал Трампа опытным политиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал президента США Дональда Трампа опытным политиком.
- Путин заявил, что вряд ли кто-то может оказать существенное влияние на Трампа в вопросе Ирана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал президента США Дональда Трампа опытным политиком, отметив, что вряд ли кто-то может оказать на него влияние в вопросе Ирана.
"У меня нет оснований говорить о каких-то заблуждениях господина Трампа. Он человек зрелый, опытный очень политик. Вряд ли кто-то со стороны имеет возможность оказать на него какое-то существенное влияние", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, мог ли Израиль повлиять на президента США в контексте Ирана.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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