Индия следует национальным интересам в военной сфере, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Индия руководствуется своими национальными интересами в военной сфере.
- Он добавил, что Индия всегда выбирала и будет выбирать военные продукты, которые считает наиболее подходящими с точки зрения соотношения цены и качества.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Индия руководствуется своими национальными интересами в военной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Индия - суверенная страна и выбирает тот продукт, в том числе в военной сфере, который она считает наиболее для себя правильным, интересным с точки зрения известного правила "цена и качество". Что бы кто ни говорил, Индия всегда делала и всегда будет делать так. А именно как? Всегда будет руководствоваться своими национальными интересами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.