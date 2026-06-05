Путин: часть стран отходят от соглашений о неприменении некоторого оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что многие страны, включая западные, отходят от договоренностей о неприменении некоторых видов вооружений.
- Он отметил, что в том числе этим оружием снабжаются украинские войска.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Многие страны отходят от договоренностей о неприменении ряда видов вооружений, в том числе западные страны, которые снабжают им Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы. Они постоянно появляются и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей, и мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.