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Путин: отношения России и Индии не подвержены политической конъюнктуре - РИА Новости, 05.06.2026
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19:56 05.06.2026 (обновлено: 20:06 05.06.2026)
Путин: отношения России и Индии не подвержены политической конъюнктуре

Путин: отношения РФ и Индии не подвержены политической конъюнктуре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что отношения России и Индии не подвержены политической конъюнктуре.
  • Путин подчеркнул, что сотрудничество с Индией, как и с другими партнерами, будет продолжаться независимо от внешних факторов.
  • Путин отметил, что Россия будет выполнять свои обязательства перед партнерами, в том числе перед Индией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отношения России и Индии не подвержены политической конъюнктуре, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Это очень чувствительная сфера военно-техническая. Здесь очень важно вот что, это принципиальная вещь. Чрезвычайно важная. Она заключается в том, что наше сотрудничество с Индией, также, как и с другими нашими партнерами, не подвержено политической конъюнктуре. Нам никто не может сказать "Вот Индии не поставляйте". Нам никто никогда этого и не говорит. Мы будем делать то, что считаем нужным для себя и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами. Тем более перед такими партнерами, как Индия", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияИндияВладимир Путин
 
 
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