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Путин назвал истребитель Су-57 хорошей и современной машиной - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:55 05.06.2026 (обновлено: 20:12 05.06.2026)
Путин назвал истребитель Су-57 хорошей и современной машиной

Путин назвал Су-57 хорошей машиной, может быть, самой современной в мире

© РИА Новости / Нина Паршина | Перейти в медиабанкДвухместный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Д
Двухместный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Д - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Нина Паршина
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Двухместный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Д . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин назвал истребитель Су-57 хорошей и современной машиной, возможно, самой современной в мире.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал истребитель Су-57 хорошей и современной машиной, может быть, самой современной в мире.
«
"Су-57 - это хорошая машина, современная, может быть, самая современная в мире на данный момент. И самая эффективная", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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ПМЭФ-2026ТехнологииСу-57Владимир ПутинРоссия
 
 
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