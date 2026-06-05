Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин назвал истребитель Су-57 хорошей и современной машиной, возможно, самой современной в мире.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал истребитель Су-57 хорошей и современной машиной, может быть, самой современной в мире.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.