Россия продолжит работу по созданию атомных объектов в Иране, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва намерена продолжить работу с Тегераном по возведению атомных объектов в Иране.
- Россия уже построила в Бушере блок атомной электростанции и продолжает строительство еще двух блоков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва намерена продолжить работу с Тегераном по возведению атомных объектов в Иране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.