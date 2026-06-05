Россия всегда будет выполнять обязательства перед партнерами, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет выполнять взятые обязательства перед партнерами.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия всегда будет выполнять взятые обязательства перед партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Мы будем делать то, что считаем нужным для себя, и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.