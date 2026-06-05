Путин: Россия и Саудовская Аравия балансируют интересы поставщиков энергии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ работают над балансировкой интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов, заявил Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия с Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ работают над тем, чтобы сбалансировать интересы поставщиков и потребителей энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с Саудовской Аравией, с нашими друзьями, с наследным принцем как раз работаем над тем, чтобы сбалансировать интересы как поставщиков, так и потребителей. И у нас пока это все получается. Мы благодарны и наследному принцу, и всем нашим друзьям, которые в этой сфере работают", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.