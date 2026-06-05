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Путин предупредил об опасности ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:52 05.06.2026 (обновлено: 20:11 05.06.2026)
Путин предупредил об опасности ударов по ЗАЭС

Путин заявил об опасности ударов по ЗАЭС: ветер потом может подуть и в Европу

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин отметил опасность ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • Путин подчеркнул, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом ветер может подуть в сторону Европы.
  • Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, ее объекты регулярно становились целями украинских ударов в течение мая и июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об опасности ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметил, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом, ветер может подуть и в Европу.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. В ходе выступления он сказал, что ВСУ "совсем голову потеряли", нанося удары по Запорожской АЭС.
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"В целом ситуация там очень опасная: там же есть отработанное топливо и так далее. И если вот эти емкости будут повреждены, то вопрос очень серьезный - куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может и в Европу подуть", - сказал Путин в ходе заседания.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становились объектами украинских ударов в течение мая и июня. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026Владимир ПутинЕвропаРоссияВооруженные силы УкраиныВВЭР-1000Запорожская АЭС
 
 
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