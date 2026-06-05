Путин предупредил об опасности ударов по ЗАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об опасности ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметил, что в случае повреждения емкостей с отработанным топливом, ветер может подуть и в Европу.