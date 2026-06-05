Бизнесмен, посетивший Киев, передал просьбу от Зеленского, сообщил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин рассказал о встрече российского бизнесмена с Владимиром Зеленским.
- По словам президента, во время беседы глава киевского режима просил о встрече с ним.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен, который встречался с Владимиром Зеленским, вернулся и сообщил, что кроме "шелухи" тот просил о встрече, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное - господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, - из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это", - подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин призвал Зеленского идти на выборы
Вчера, 18:13