Путин рассказал, сколько процентов людей в России исповедуют ислам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что число граждан, исповедующих ислам в России, составляет от 10 до 15%.
- Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд заявил о приверженности партнерским отношениям между Россией и Саудовской Аравией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Число граждан, исповедующих ислам в России, составляет от 10 до 15%, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пленарной сессии ПМЭФ министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия привержены партнерским отношениям и будут вместе, пока "смерть не разлучит", несмотря на то, что принц мусульманин, а РФ - это православная страна.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что от 10 до 15%, пожалуй, ближе к 15%, граждан Российской Федерации исповедуют ислам. И другой родины у них нет", - сказал Путин, отвечая саудовскому министру.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.