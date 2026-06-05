Иран имеет право на мирные ядерные программы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран имеет право на мирные ядерные программы, заявил президент России Владимир Путин.
- Россия продолжает сотрудничество с Ираном в области мирного атома, включая строительство новых блоков атомной электростанции в Бушере.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Иран имеет право на мирные ядерные программы, Россия в этом вопросе с ним сотрудничает, заявил президент РФ Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.