Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пошутил о волшебстве на ПМЭФ-2026, когда неожиданно нашли ручной микрофон на пленарном заседании.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о волшебстве на ПМЭФ-2026, когда неожиданно нашли ручной микрофон на пленарном заседании.
В пятницу глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). В ходе него организаторы не рассчитали нужное количество ручных микрофонов, поэтому Министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауда попросили подняться и выступить со сцены. Однако в этот же момент принесли микрофон, модератор заседания сказала: "Просто волшебство какое-то", на что президент РФ ответил ей: "Вы в России!".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.