С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о волшебстве на ПМЭФ-2026, когда неожиданно нашли ручной микрофон на пленарном заседании.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.