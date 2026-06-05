Комплектующие для украинских дронов поступают отчасти из США, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комплектующие для беспилотников Украины поступают отчасти из США, заявил президент России Владимир Путин.
- Президент России отметил, что в США и Европе активно развивается направление искусственного интеллекта и оттуда же поступают беспилотники и компоненты для их сборки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Комплектующие для беспилотников Украины поступают отчасти из США, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
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"Оттуда как раз и поступают, кстати, беспилотники и компоненты для сбора беспилотников. Из Европы, прежде всего, ну и отчасти из Штатов (США - ред.), если говорить о компонентах. Мы делаем это все на собственной базе, на собственной основе", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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