Комплектующие для украинских дронов поступают отчасти из США, заявил Путин

«

"Оттуда как раз и поступают, кстати, беспилотники и компоненты для сбора беспилотников. Из Европы, прежде всего, ну и отчасти из Штатов (США - ред.), если говорить о компонентах. Мы делаем это все на собственной базе, на собственной основе", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.