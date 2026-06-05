Рейтинг@Mail.ru
Комплектующие для украинских дронов поступают отчасти из США, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
19:48 05.06.2026 (обновлено: 20:12 05.06.2026)
Комплектующие для украинских дронов поступают отчасти из США, заявил Путин

Путин: комплектующие для украинских беспилотников поступают отчасти и из США

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комплектующие для беспилотников Украины поступают отчасти из США, заявил президент России Владимир Путин.
  • Президент России отметил, что в США и Европе активно развивается направление искусственного интеллекта и оттуда же поступают беспилотники и компоненты для их сборки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Комплектующие для беспилотников Украины поступают отчасти из США, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Президент обратил внимание на то, что и в США, и в Европе активно развивается направление искусственного интеллекта.
«
"Оттуда как раз и поступают, кстати, беспилотники и компоненты для сбора беспилотников. Из Европы, прежде всего, ну и отчасти из Штатов (США - ред.), если говорить о компонентах. Мы делаем это все на собственной базе, на собственной основе", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин назвал беспилотную авиацию новыми реалиями
Вчера, 19:34
 
ПМЭФ-2026СШАУкраинаВ миреСВОВладимир ПутинЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала